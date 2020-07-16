КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

ЦСКА расторг контракт с Секачем

20:24
Теги:

ЦСКА расторг контракт с нападающим Иржи Секачем, сообщает сайт москвичей.

28-летний хоккеист выступал в составе столичных армейцев на протяжении сезона- -2019/2020. В 45 матчах регулярного чемпионата он набрал 25 (12+13) очков, но из-за травмы не смог принять участие в завершении регулярки и плей-офф.

По информации «СЭ», Иржи Секач перейдет в «Авангард». Ранее игрок был выставлен армейцами на драфт отказов.

Всего в КХЛ на его счету 369 игр, в которых он забросил 89 шайб и сделал 123 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/irzhi_sekach_pokidaet_tsska/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир