ЦСКА расторг контракт с Секачем

ЦСКА расторг контракт с нападающим Иржи Секачем, сообщает сайт москвичей.

28-летний хоккеист выступал в составе столичных армейцев на протяжении сезона- -2019/2020. В 45 матчах регулярного чемпионата он набрал 25 (12+13) очков, но из-за травмы не смог принять участие в завершении регулярки и плей-офф.

Хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с нападающим Иржи Секачем.



Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Иржи за игру и самоотдачу и желает успехов в дальнейшей карьере.https://t.co/pqFjh1dXqC pic.twitter.com/6MIyM65fcU — ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 16, 2020

По информации «СЭ», Иржи Секач перейдет в «Авангард». Ранее игрок был выставлен армейцами на драфт отказов.

Всего в КХЛ на его счету 369 игр, в которых он забросил 89 шайб и сделал 123 результативные передачи.