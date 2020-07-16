ЦСКА расторг контракт с Секачем
20:24
ЦСКА расторг контракт с нападающим Иржи Секачем, сообщает сайт москвичей.
28-летний хоккеист выступал в составе столичных армейцев на протяжении сезона- -2019/2020. В 45 матчах регулярного чемпионата он набрал 25 (12+13) очков, но из-за травмы не смог принять участие в завершении регулярки и плей-офф.
По информации «СЭ», Иржи Секач перейдет в «Авангард». Ранее игрок был выставлен армейцами на драфт отказов.
Всего в КХЛ на его счету 369 игр, в которых он забросил 89 шайб и сделал 123 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/irzhi_sekach_pokidaet_tsska/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...