КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом Калининым

13 июля 2020, 13:32
Сергей Калинин. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Сергей Калинин. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Теги:

ЦСКА расторг контракт с нападающим Сергеем Калининым, сообщает Twitter КХЛ.

Договор Калинина с московским клубом истекал по окончании сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне форвард провел 61 матч в составе ЦСКА и набрал 10 (7+3) очков.

Калинин является Олимпийским чемпионом 2018 года и обладателем Кубка Гагарина-2019. В нынешнем году Калинин стал чемпионом России в связи с досрочным завершением сезона.

29-летний хоккеист пополнил ряды ЦСКА в 2018 году в результате обмена со СКА. В обратном направлении проследовал нападающий Андрей Кузьменко.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир