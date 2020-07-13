ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом Калининым

ЦСКА расторг контракт с нападающим Сергеем Калининым, сообщает Twitter КХЛ.

Договор Калинина с московским клубом истекал по окончании сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне форвард провел 61 матч в составе ЦСКА и набрал 10 (7+3) очков.

Калинин является Олимпийским чемпионом 2018 года и обладателем Кубка Гагарина-2019. В нынешнем году Калинин стал чемпионом России в связи с досрочным завершением сезона.

29-летний хоккеист пополнил ряды ЦСКА в 2018 году в результате обмена со СКА. В обратном направлении проследовал нападающий Андрей Кузьменко.