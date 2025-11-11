Хоккей
11 ноября, 11:28

ЦСКА расторг контракт с голкипером Спенсером Мартином

Игнат Заздравин
Корреспондент
Спенсер Мартин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Спенсер Мартин покинул клуб, сообщается на сайте КХЛ.

5 ноября армейцы поместили 30-летнего канадца в список отказов. Он стал игроком ЦСКА летом 2025 года.

Спенсер Мартина и&nbsp;Александр Самонов.ЦСКА уволил канадского вратаря, чтобы взять россиянина. Виноват ли он в неудачах армейцев?

В сезоне-2025/26 Мартин провел 14 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, в которых одержал 5 побед, дважды сыграв на ноль и отразив 90,5 процента бросков.

КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Спенсер Мартин
  • Андрей

    он не причем спрашивать надо с тех кто его брал

    11.11.2025

  • Андрей

    нормальны вратарь не герой конечно но проблемы в поле искать надо

    11.11.2025

  • knight templar

    Подать в отставку может. Особенно учитывая тот факт, что прежде чем нанять мартина он выгнал просветова и хомченко. Умные люди делают наоборот: сначала нанимают кто посильнее и только потом увольняют кто послабее

    11.11.2025

  • 1923

    эх такой ловец бабочек ушел)его любили! болельщики других команд))

    11.11.2025

  • fell62

    Кто , кто ? Есмантович , но не может уволить самого себя )))

    11.11.2025

  • fell62

    Откаты , откаты , откаты )))

    11.11.2025

  • совва

    крайний найден, теперь попрет))

    11.11.2025

  • фанат

    Теперь осталось приоткрыть тайну, кто его сюда притащил. Т.е. конкретно ФИО

    11.11.2025

  • Павел Леонидович

    зачем этого мышелова брали изначально не понятно

    11.11.2025

  • knight templar

    И сразу надо было расторгать контракт с тем, кто его нанимал.

    11.11.2025

    • «Адмирал» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ

    Кравцов попал в состав «Трактора» на следующий день после официального возвращения
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
    13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
    Все результаты / календарь

