ЦСКА расторг контракт с голкипером Спенсером Мартином

Вратарь ЦСКА Спенсер Мартин покинул клуб, сообщается на сайте КХЛ.

5 ноября армейцы поместили 30-летнего канадца в список отказов. Он стал игроком ЦСКА летом 2025 года.

В сезоне-2025/26 Мартин провел 14 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, в которых одержал 5 побед, дважды сыграв на ноль и отразив 90,5 процента бросков.