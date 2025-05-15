ЦСКА расторг контракт с Афанасьевым

ЦСКА объявил, что достиг соглашения о прекращении действия контракта с нападающим Егором Афанасьевым.

Отмечается, что спортивные права на 24-летнего хоккеиста остаются за московским клубом.

Афанасьев выступал за ЦСКА в сезонах-2020/21 и 2024/25. Всего он провел в КХЛ 80 матчей и набрал 31 (11+20) очко.

Ранее форвард играл за «Нэшвилл» в НХЛ, а также клуб АХЛ «Милуоки».