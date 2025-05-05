ЦСКА рассматривает кандидатуру Виктора Козлова на пост главного тренера

По информации «СЭ», в ЦСКА рассматривают вариант назначения новым главным тренером Виктора Козлова.

У специалиста 31 мая этого года истекает контракт с «Салаватом Юлаевым».

29 апреля ЦСКА объявил об увольнении главного тренера команды Ильи Воробьева и его штаба в связи с невынолнением задач на сезон-2024/25.

ЦСКА во втором сезоне подряд не сумел выйти во второй раунд Кубка Гагарина. Армейцы заняли пятое место в Западной конференции и уступили минскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф КХЛ.