5 мая, 22:39

ЦСКА рассматривает кандидатуру Виктора Козлова на пост главного тренера

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Виктор Козлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», в ЦСКА рассматривают вариант назначения новым главным тренером Виктора Козлова.

У специалиста 31 мая этого года истекает контракт с «Салаватом Юлаевым».

29 апреля ЦСКА объявил об увольнении главного тренера команды Ильи Воробьева и его штаба в связи с невынолнением задач на сезон-2024/25.

ЦСКА во втором сезоне подряд не сумел выйти во второй раунд Кубка Гагарина. Армейцы заняли пятое место в Западной конференции и уступили минскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф КХЛ.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Олег 70

    НЕ ВЗДУМАЙТЕ ЭТОГО МЯГКОТЕЛОГО!С такими КГ не выигрывается!

    06.05.2025

  • андр

    А Ротенберга не рассматривали?

    06.05.2025

  • 74

    сказать млжно все . А можно не досказать

    06.05.2025

  • inspire

    возможно и такая трактовка, но сам Федоров при уходе говорил, что он устал и заниматься тренерской работой банально не хочет, типа попробовал и понял, что это не его

    06.05.2025

  • 74

    Спонсор то один. Как в высшем кабинете скажут. Так и будет

    06.05.2025

  • 74

    Зачем ему. Он знает что не потянет . Ломать имидж . Как финансы споют романсы сам будет по клубам бегать

    06.05.2025

  • 74

    А возьмите меня тренером . За 90 лямов . Потом уволите .:rofl:

    06.05.2025

  • prosvet81

    неужели мозги на место встали у руководства

    06.05.2025

  • prosvet81

    салаватец...мы не дождёмся тебя никак на мостике, коренной армейский пердостарец ты наш )))

    06.05.2025

  • 4rfv5tgb

    Предлагаю взять Радулова главным тренером. Уверен, что скучно не будет

    06.05.2025

  • 4rfv5tgb

    кто ж сам от кормушки откажется

    06.05.2025

  • 4rfv5tgb

    нее, рога мешают

    06.05.2025

  • bvp

    И фамилию знает.

    06.05.2025

  • Brennet

    Призываете быть неболельщиком? Ай-яй-яй.

    06.05.2025

  • tatarin

    Ничего-ничего, задатки то (копыта) у него тоже имеются!

    06.05.2025

  • tatarin

    Во-первых это будет неподъёмно дорого, а во-вторых Мегатренер - патриот своего города, который, тем более, обещал своим горожанам Кубок Гагарина. Да и в самОм городе могут начаться волнения в случае такого перехода, так что такой вариант вряд ли возможен.

    06.05.2025

  • fktrc

    А лучшего тренера вселенной, товарища ротенберга Цска не рассматривает?!

    06.05.2025

  • Sn0w

    Честно, мне непонятно зачем идти работать в клуб, в котором по факту заправляют люди, живущие хоккеем, закончившимся до моего рождения, а также "славными армейскими традициями", когда можно было воровать игроков по всей стране и разыгрывать междусобойчик между тремя московскими командами.

    06.05.2025

  • Sn0w

    Ротенгберг - это только рекорды. Если дно, то Марианской впадины!

    06.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Для Вас Козлов мы переходы построили....Так это вежливо на Вы.(с)

    06.05.2025

  • KlimA

    Роман не тренер просто, ему можно..

    06.05.2025

  • Лёгкий ветер

    Козлов и ЦСКА не пара. Если бы он был Конев или, в крайнем случае, Лошадкин...

    06.05.2025

  • антимодель

    Если ЦСКА готов пару лет не увольнять тренера за спортивные результаты, то может быть и Ок

    06.05.2025

  • антимодель

    По известным причинам, к сожалению, ЦСКА практикует периодически односторонне выгодные трансферы из Уфы

    06.05.2025

  • mr.objectivity

    Также это показывает тренер команды СКА )))

    06.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    А вас, Козлов, я попрошу остаться

    06.05.2025

  • Andrey Chv

    Лживый овощ.

    06.05.2025

  • LifeTV

    ЧТО происходит с ЦСКА??? ПОЧЕМУ не увольняется руководство клуба и позорит мировой бренд? Думаю, эти вопросы интересуют миллионы болельщиков в стране.

    06.05.2025

  • Vitamin007

    Ну как-то такое себе...

    06.05.2025

  • inspire

    рассматривать Федорова можно сколько угодно, будет ли Федоров их рассматривать ...

    06.05.2025

  • sergsteed

    руководство ЦСКА......в общем ничего хорошего армейским болельщикам ждать не стоит

    05.05.2025

  • Севен Нольдевятый

    Федоров?!!! Люди, окститесь! Он попал на результаты Никитина и как только все стухло - он и сдулся. Никитин и сейчас на коне... эээ - в финале КГ

    05.05.2025

  • oykc

    Нам Козлов не нужно...

    05.05.2025

  • Павел Леонидович

    ну это лучше чем ларион, но лучше бы рассматривали Федорова и точка!

    05.05.2025

  • AZ

    У нового тренера ЦСКА будет одно преимущество: хуже Воробьева быть сложно. Но можно, как показывает наш тренер сборной.)))

    05.05.2025

  • Спринт

    Зачем ЦСКА экс-салаватец?

    05.05.2025

  • Alexey Sokolov

    Ну если только в очень расширенном списке и чисто гипотетически. Мне кажется ни Козлову, ни ЦСКА это всерьез не нужно. Больше на вброс похоже, чтобы поднять акции тренера перед новым контрактом.

    05.05.2025

  • prosvet81

    неужели мозги встали на место...

    05.05.2025

    • «Локомотив» дома обыграл «Салават Юлаев» в пятом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина

    «Локомотив» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча Кубка Гагарина
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Нефтехимик 27 15 12 31
    5 Автомобилист 27 14 13 31
    6 Трактор 27 13 14 31
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Барыс 27 9 18 23
    9 Салават Юлаев 25 10 15 22
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 26 7 19 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 27 18 9 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 26 17 9 34
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
    8 ЦСКА 26 12 14 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 24 6 18 16
    Результаты / календарь
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    16.11 10:00 Амур – Адмирал - : -
    16.11 14:00 Трактор – Автомобилист - : -
    16.11 16:00 Лада – Нефтехимик - : -
    16.11 17:00 СКА – Металлург Мг - : -
    16.11 17:00 Торпедо НН – Авангард - : -
    16.11 17:00 Ак Барс – Динамо Мн - : -
    16.11 17:00 Северсталь – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь

