ЦСКА: расписание матчей в новогодние праздники 2024 / 2025

ЦСКА проведет матчи в новогодние праздники с 28 декабря по 12 января

ЦСКА проведет пять матчей с 28 декабря 2024-го по 12 января 2025 года в FONBET чемпионате КХЛ. Все эти встречи команда Ильи Воробьева сыграет в гостях за пределами Москвы.

Расписание и время начала матчей ЦСКА в КХЛ в новогодние праздники 2024/2025

Время начала матчей — московское.

Трансляции игр в прямом эфире ведет онлайн-платформа «Кинопоиск», также матчи могут показывать каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Расписание, результаты и турнирные таблицы регулярного чемпионата в актуальном виде изучайте в разделе КХЛ на сайте «СЭ». Ключевые события игр доступны также в нашем матч-центре.