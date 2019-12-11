ЦСКА проявляет интерес к Зыкову и Голдобину

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Вегаса» Валентину Зыкову и форварду «Ванкувера» Николаю Голдобину.

— На данный момент у нас есть интерес к двум форвардам — Зыкову и Голдобину, — сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

24-летний Зыков в нынешнем сезоне провел в НХЛ 8 матчей и отметился 2 результативными передачами. По ходу регулярного чемпионата он был дисквалифицирован на 20 матчей из-за употребления запрещенных препаратов.

24-летний Голдобин большую часть нынешнего сезона провел в фарм-клубе «Кэнакс». В НХЛ он успел сыграть только 1 встречу. (Алексей Шевченко)

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