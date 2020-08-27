ЦСКА проиграл «Витязю» на Кубке мэра Москвы

ЦСКА проиграл «Витязю» (2:3) в матче Кубка мэра Москвы.

У армейцев голы забили нападающие Максим Шалунов и Андрей Локтионов. За «Витязь» — форварды Захар Бардаков и Данила Моисеев, защитник Якуб Ержабек.

Кубок мэра Москвы

ЦСКА — «Витязь» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Локтионов — 1, 13:00 — 1:0. Бардаков — 1, 19:36 — 1:1. Ержабек — 1 (бол.), 24:00 — 1:2. Моисеев — 2 (бол.), 25:00 — 1:3. Шалунов — 1, 46:00 — 2:3.

Вратари: Юханссон — Ежов.

Судьи: Морозов, Раводин.

27 августа. Москва. «ЦСКА Арена».