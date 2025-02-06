ЦСКА дома проиграл «Северстали»

«Северсталь» на выезде переиграла ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

В составе череповецкой команды отличились Руслан Абросимов, Николай Чебыкин, Данил Аймурзин и Михаил Котляревский.

Авторами голов армейцев стали Максим Мамин, Кристиан Ярош и Прохор Полтапов.

Благодаря этой победе «Северсталь» набрала 69 очков в 53 играх и вышла на 2-е место в Западной конференции, ЦСКА идет 5-м с 68 баллами в 52 встречах.

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Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Голы: Абросимов — 7 (бол., Кручинин, Калдис), 2:58 — 0:1. Чебыкин — 7 (бол., Щучинов, Ильин), 5:45 — 0:2. Аймурзин — 28 (Котляревский, Барберио), 26:57 — 0:3. Мамин — 12 (Нестеров), 30:27 — 1:3. Ярош — 2 (Мамин, Карнаухов), 43:08 — 2:3. Котляревский — 14, 52:57 — 2:4. Полтапов — 12 (Долженков, Седов), 53:58 — 3:4.

Вратари: Хомченко (Гамзин, 26:57, 57:55 — 59:40, 59:45) — Самойлов.

Штраф: 5 — 4.

Броски: 20 (4+6+10) — 34 (19+8+7).

Судьи: Кулаков, Овчинников.

6 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 7997 зрителей.