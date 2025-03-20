ЦСКА продлил контракт с вратарем Гамзиным

ЦСКА объявил о подписании нового контракта с вратарем Дмитрием Гамзиным.

Соглашение с 21-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Гамзин дебютировал за главную команду ЦСКА в сезоне-2022/23. В КХЛ он провел 39 матчей и одержал 16 побед, отражая 93,3 процента бросков.