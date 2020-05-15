ЦСКА продлил контракт с Телегиным
18:10
ЦСКА продлил контракт с нападающим Иваном Телегиным, сообщает пресс-служба армейцев. Соглашение с 28-летним российским хоккеистом рассчитано до конца сезона 2021/2022.
В сезоне-2019/20 Телегин провел 32 матча за ЦСКА и набрал 6 (2+4) очка.
В составе красно-синих становился обладателем Кубка Гагарина (2018/19). Телегин также является олимпийским чемпионом-2018.
Иван Телегин продолжит выступать за ЦСКА— ХК ЦСКА Москва (@hccska) May 15, 2020
Хоккейный клуб ЦСКА заключил соглашение с нападающим Иваном Телегиным, сроком на два года (до конца сезона 2021/2022).https://t.co/ByY2EXpLHt pic.twitter.com/2RI6J1lbCe
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/ivan_telegin_prodolzhit_vystupat_za_tsska/
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