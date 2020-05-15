ЦСКА продлил контракт с Телегиным

ЦСКА продлил контракт с нападающим Иваном Телегиным, сообщает пресс-служба армейцев. Соглашение с 28-летним российским хоккеистом рассчитано до конца сезона 2021/2022.

В сезоне-2019/20 Телегин провел 32 матча за ЦСКА и набрал 6 (2+4) очка.

В составе красно-синих становился обладателем Кубка Гагарина (2018/19). Телегин также является олимпийским чемпионом-2018.