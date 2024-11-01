ЦСКА продлил контракт с нападающим Полтаповым на два года

ЦСКА продлил контракт с нападающим Прохором Полтаповым. Как информирует пресс-служба армейцев, новое соглашение рассчитано на два года, до окончания сезона-2026/27.

21-летний хоккеист дебютировал в КХЛ в сезоне-2020/21. Всего за ЦСКА он провел 175 матчей и набрал 45 (19+26) очков.

В 2023 году Полтапов вместе с командой выиграл Кубок Гагарина. В этом сезоне он входит в тройку лучших бомбардиров ЦСКА с 16 (7+9) очками.