ЦСКА продлил контракт с 20-летним вратарем Новожиловым
ЦСКА подписал новое соглашение с вратарем Иваном Новожиловым, сообщает пресс-служба армейцев.
Контракт с 20-летним хоккеистом рассчитан на два года. Отмечается, что к новому сезону голкипер будет готовиться в составе «Звезды».
Новожилов является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. Минувший сезон стал для него последним на молодежном уровне. За «Красную Армию» он сыграл 50 матчей в МХЛ, в которых одержал 27 побед, отразив 91,3% бросков.
В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В Кубке Гагарина московская команда в серии первого раунда проиграла «Локомотиву» со счетом 1-4.
Источник: https://t.me/cska_hockey/20594
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