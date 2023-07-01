ЦСКА продлил контракт с 20-летним форвардом Кирилейченко

ЦСКА продлил контракт с форвардом Максимом Кирилейченко, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано на 2 года.

В минувшем сезоне нападающий дебютировал за клуб в КХЛ. Кирилейченко провел 8 игр в регулярном чемпионате и не отметился результативными действиями.

Также в его активе 22 матча в ВХЛ за «Звезду» и 27 в МХЛ — за «Красную Армию».