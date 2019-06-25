ЦСКА признан лучшим клубом Европы по версии портала HockeyArchives. СКА – второй

ЦСКА с 63,64 балла лидирует в ежегодном рейтинге лучших команд Европы по версии портала HockeyArchives. СКА (59,71) расположился на второй строчке. "Автомобилист" – 6-й (50,44).

В топ-20 также вошли: "Авангард", "Локомотив", "Металлург" и "Барыс".

Список 20 лучших клубов выглядит следующим образом:

1. ЦСКА – 63,64

2. СКА – 59,71

3. Кярпят (Финляндия) – 55,71

4. "Фрелунда" (Швеция) – 53,66

5. "Берн" (Швейцария) – 51,35

6. "Автомобилист" – 50,44

7. "Ферьестад" (Швеция) – 49,64

8. "Маннгейм" (Германия) – 48,92

9. "Цуг" (Швейцария) – 48,78

10. "Авангард" – 48,72

11. "Пльзень" (Чехия) – 48,30

12. "Лулео" (Швеция) – 47,57

13. "Юргорден" (Швеция) – 47,11

14. "Комета" (Чехия) – 46,57

15. "Локомотив" – 45,91

16. "Мюнхен" (Германия) – 45,37

17. "Металлург" – 43,94

18. "Либерец" (Чехия) – 43,90

19. "Барыс" – 43,78

20. "Тршинец" (Чехия) – 43,25

Все о КХЛ – здесь