ЦСКА признан лучшим клубом Европы по версии портала HockeyArchives. СКА – второй

ЦСКА с 63,64 балла лидирует в ежегодном рейтинге лучших команд Европы по версии портала HockeyArchives. СКА (59,71) расположился на второй строчке. "Автомобилист" – 6-й (50,44).
В топ-20 также вошли: "Авангард", "Локомотив", "Металлург" и "Барыс".
Список 20 лучших клубов выглядит следующим образом:
1. ЦСКА – 63,64
2. СКА – 59,71
3. Кярпят (Финляндия) – 55,71
4. "Фрелунда" (Швеция) – 53,66
5. "Берн" (Швейцария) – 51,35
6. "Автомобилист" – 50,44
7. "Ферьестад" (Швеция) – 49,64
8. "Маннгейм" (Германия) – 48,92
9. "Цуг" (Швейцария) – 48,78
10. "Авангард" – 48,72
11. "Пльзень" (Чехия) – 48,30
12. "Лулео" (Швеция) – 47,57
13. "Юргорден" (Швеция) – 47,11
14. "Комета" (Чехия) – 46,57
15. "Локомотив" – 45,91
16. "Мюнхен" (Германия) – 45,37
17. "Металлург" – 43,94
18. "Либерец" (Чехия) – 43,90
19. "Барыс" – 43,78
20. "Тршинец" (Чехия) – 43,25