ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второй раунда плей-офф

ЦСКА приостановил продажу на матчи второй раунда плей-офф КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Дорогие друзья! В связи с указом мэра Москвы «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», мы приостановили продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина-2019/20, — говорится в сообщении на сайте московских армейцев. — Данным указом посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, ограничено — не более 5 000 участников и болельщиков. Волноваться нет смысла! Как только мы внесем изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды».

В Москве ввели запрет проведения массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек в связи с распространением коронавирусной инфекции, ограничение действует до 10 апреля. Об этом говорится в указе мэра столицы России Сергея Собянина.

В первом раунде плей-офф ЦСКА прошел «Торпедо» (4-0). Соперник команды по второму раунду станет известен позднее.

В Москве введен запрет на спортивно-массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля