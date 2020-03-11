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ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф

11:32
ЦСКА во время победного матча с «Торпедо». Фото ХК ЦСКА.
ЦСКА во время победного матча с «Торпедо». Фото ХК ЦСКА.
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ЦСКА приостановил продажу на матчи второго раунда плей-офф КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Дорогие друзья! В связи с указом мэра Москвы «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», мы приостановили продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина-2019/20, — говорится в сообщении на сайте московских армейцев. — Данным указом посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, ограничено — не более 5 000 участников и болельщиков. Волноваться нет смысла! Как только мы внесем изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды».

В Москве ввели запрет проведения массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек в связи с распространением коронавирусной инфекции, ограничение действует до 10 апреля. Об этом говорится в указе мэра столицы России Сергея Собянина.

В первом раунде плей-офф ЦСКА прошел «Торпедо» (4-0). Соперник команды по второму раунду станет известен позднее.

В Москве введен запрет на спортивно-массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/izmeneniya_v_prodazhe_biletov_na_matchi_vtorogo_raunda_pley_off/

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