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Сегодня, 14:52

ЦСКА приобрел Шартье в результате обмена с «Куньлунем»

Алина Савинова
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Форвард «Куньлуня» Рурк Шартье в результате обмена перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев. «СЭ» сообщил о возможном переходе в среду, 25 декабря.

Китайский клуб получил денежную компенсацию за 28-летнего хоккеиста.

«Приобретение Шартье — часть активной трансферной кампании по усилению глубины состава команды», — говорится в заявлении московского клуба.

Шартье проводит свой первый сезон в КХЛ. В 37 матчах за «Куньлунь» он набрал 17 (8+9) очков. Ранее канадец выступал в североамериканских лигах, в том числе в НХЛ, где на его счету 56 игр.

Источник: https://t.me/cska_hockey/23521
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)
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2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 37 23 14 53
4 Динамо М 39 23 16 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 38 22 16 48
7 Динамо Мн 38 20 18 45
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 37 16 21 36
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
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2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
3 Ак Барс 36 23 13 48
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6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Лада 35 14 21 33
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