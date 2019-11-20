ЦСКА прервал серию из четырех поражений подряд, обыграв «Витязь»

«Витязь» дома проиграл ЦСКА (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев отличились нападающие Йоонас Няттинен и Алексей Бывальцев.

У ЦСКА по разу отличились форварды Михаил Григоренко, Сергей Толчинский и Константин Окулов.

Ранее армейцы проигрывали на протяжении четырех игр подряд в КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Григоренко — 8 (бол., Вей), 1:14 — 0:1. Толчинский — 1 (Попов), 1:33 — 0:2. Няттинен — 1 (бол., Бывальцев, Йормакка), 11:39 — 1:2. Бывальцев — 2 (Йормакка, Семин), 53:06 — 2:2. Окулов — 7 (Робинсон, Мамин), 63:34 — 2:3.

Вратари: Сапрыкин (Кочетков, 1:33) — Сорокин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (12+8+8+0) — 40 (16+13+8+3).

Судьи: Гашилов, Фатеев.

20 ноября. Подольск. ЛД «Витязь».

Костя Окулов решил момент в овертайме! Вот она! ПОБЕДНАЯ! pic.twitter.com/05z44ZaHBa — ХК ЦСКА Москва (@hccska) November 20, 2019

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