ЦСКА представил план предсезонной подготовки

Пресс-служба ЦСКА опубликовала план подготовки команды к новому сезону, информирует официальный сайт клуба. Армейцы выйдут из отпуска 15 июля и пройдут трехдневный углубленный медицинский осмотр.

В период с 18 июля по 1 августа команда проведет сбор в Финляндии, а 4-7 августа - тренировочный сбор в Москве, в рамках которого 6 и 7 августа сыграет с "Адмиралом". С 8 по 17 августа ЦСКА отправится в Швейцарию, где 14 августа встретится с "Лозанной", "Женевой-Серветт" (15 августа) и "Фрибургом" (16 августа).

В рамках "Кубка мэра Москвы", который пройдет с 22 по 25 августа, команда сыграет со "Спартаком" (22 августа), с "Витязем" (24 августа) и московским "Динамо" (25 августа). В период с 26 по 31 августа у армейцев пройдет еще один тренировочный сбор в Москве.