ЦСКА предложил увеличить лимит легионеров до семи

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказал предложение об увеличении лимита на легионеров до семи человек.

— ЦСКА предложил побороться с ситуацией, которая связана с оттоком наших хоккеистов в Северную Америку, — отметил Есмантович. — Мы отлично видим, как лига идет большими шагами вперед в рамках коммерции, но мы также понимаем, что нынешний лимит на легионеров, где играет пять иностранцев, влечет за собой устойчивость с точки зрения спортивной конкуренции.

Поэтому ЦСКА предложил увеличить лимит на легионеров до семи человек, из них пять игроков и один вратарь. Кроме этого хотели бы, чтобы лимитчком (седьмым) по возрасту мог быть не только русский игрок, но и иностранец. Чтобы наша лига тоже могла привлекать к себе талантливую молодежь.

У меня каждый год из клуба до 8 человек в Северную Америку. Как с этим бороться? Только их методами, может быть, наше предложение окажет эффект, это будет первым шагом. (Игорь Еронко)