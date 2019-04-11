ЦСКА поздравил Марченко с рождением сына

Официальный Твиттер ЦСКА поздравил защитника команды Алексея Марченко с рождением сына.
– Сегодня у защитника ЦСКА Алексея Марченко родился сын. Хоккеисты и тренеры, спортивный и административный штаб, весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА поздравляют Алексея и Ульяну! От всей души желаем крепкого армейского здоровья маме и сыну! – говорится в сообщении армейского клуба.
Сегодня у защитника ЦСКА Алексея Марченко родился сын.– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 11 апреля 2019 г.
Хоккеисты и тренеры, спортивный и административный штаб, весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА поздравляют Алексея и Ульяну!
От всей души желаем крепкого армейского здоровья маме и сыну! pic.twitter.com/q4DMaZ0UbR
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