ЦСКА поздравил Марченко с рождением сына

Официальный Твиттер ЦСКА поздравил защитника команды Алексея Марченко с рождением сына.

– Сегодня у защитника ЦСКА Алексея Марченко родился сын. Хоккеисты и тренеры, спортивный и административный штаб, весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА поздравляют Алексея и Ульяну! От всей души желаем крепкого армейского здоровья маме и сыну! – говорится в сообщении армейского клуба.