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Сегодня, 20:00

ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, забросившей две шайбы на первой минуте

Сергей Ярошенко
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ЦСКА забросил две шайбы на первой минуте матча FONBET Чемпионата КХЛ со СКА. Московский клуб стал второй командой в истории КХЛ, забросившей две шайбы на первой минуте матча, сообщает пресс-служба лиги.

К 57-й секунде матча против СКА шайбами отличились нападаюшие московского клуба Павел Карнаухов и Денис Гурьянов.

Первой командой был ХК МВД, который 6 декабря 2009 года к 55-й секунде матча забил два гола в ворота «Северстали». Авторами шайб тогда стали нападающие Алексей Угаров и Мэтт Эллисон.

Также это шестой случай в истории КХЛ, когда на первой минуте было заброшено две шайбы, предыдущие четыре:

00:36 — «Слован» — «Динамо» Рига, 12 декабря 2018 (Таффе — Дарзиньш)
00:42 — «Динамо» Минск — ХК Сочи, 18 октября 2022 (Демченко — Петьков)
00:48 — «Адмирал» — «Динамо» Рига, 20 декабря 2017 (Саболич — М.Редлихс)
00:53 — «Динамо» Минск — «Динамо» Рига, 27 февраля 2018 (Степанов — Индрашис)

Источник: https://t.me/khl_official_telegram/32413
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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СКА сделал обратную замену вратаря в первом периоде матча с ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 39 30 9 62
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 38 23 15 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 37 22 15 48
7 Динамо Мн 38 20 18 45
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 38 24 14 52
2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
3 Ак Барс 36 23 13 48
4 Металлург Мг 39 22 17 46
5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Лада 35 14 21 33
10 Сибирь 35 14 21 31
11 Барыс 40 10 30 23
12 Амур 39 8 31 21
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25.12 17:00
Сал. Юлаев – Амур
 5 : 4 ОТ
25.12 17:00
Динамо Мн – Ак Барс
 5 : 1
25.12 19:30
Торпедо – Локомотив
 - : -
25.12 19:30
ЦСКА – СКА
 - : -
25.12 19:30
Витязь – Динамо М
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