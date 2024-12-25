ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, забросившей две шайбы на первой минуте
ЦСКА забросил две шайбы на первой минуте матча FONBET Чемпионата КХЛ со СКА. Московский клуб стал второй командой в истории КХЛ, забросившей две шайбы на первой минуте матча, сообщает пресс-служба лиги.
К 57-й секунде матча против СКА шайбами отличились нападаюшие московского клуба Павел Карнаухов и Денис Гурьянов.
Первой командой был ХК МВД, который 6 декабря 2009 года к 55-й секунде матча забил два гола в ворота «Северстали». Авторами шайб тогда стали нападающие Алексей Угаров и Мэтт Эллисон.
Также это шестой случай в истории КХЛ, когда на первой минуте было заброшено две шайбы, предыдущие четыре:
00:36 — «Слован» — «Динамо» Рига, 12 декабря 2018 (Таффе — Дарзиньш)
00:42 — «Динамо» Минск — ХК Сочи, 18 октября 2022 (Демченко — Петьков)
00:48 — «Адмирал» — «Динамо» Рига, 20 декабря 2017 (Саболич — М.Редлихс)
00:53 — «Динамо» Минск — «Динамо» Рига, 27 февраля 2018 (Степанов — Индрашис)
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