ЦСКА попрощался с Капризовым, перешедшим в «Миннесоту»
12:47
ЦСКА попрощался с нападающим Кириллом Капризовым, который продолжит карьеру в НХЛ.
— Кирилл Капризов продолжит карьеру в клубе НХЛ «Миннесота». Благодарим Кирилла за вклад в успехи клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте ЦСКА.
13 июля Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на три года.
Кирилл Капризов продолжит карьеру в клубе НХЛ @mnwild— ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 16, 2020
Благодарим Кирилла за вклад в успехи клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/4rZG5sURqx
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