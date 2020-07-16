ЦСКА попрощался с Капризовым, перешедшим в «Миннесоту»

ЦСКА попрощался с нападающим Кириллом Капризовым, который продолжит карьеру в НХЛ.

— Кирилл Капризов продолжит карьеру в клубе НХЛ «Миннесота». Благодарим Кирилла за вклад в успехи клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте ЦСКА.

13 июля Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на три года.