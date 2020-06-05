ЦСКА получил права на Сергеева у «Салавата», отдав Мясищева и Черного

«Салават Юлаев» произвел обмен с ЦСКА. В систему уфимского клуба перешли защитник Игорь Мясищев и форвард Александр Черный, а «армейцы» получили спортивные права на защитника Артема Сергеева, сообщает официальный сайт «Салавата».

?? #HCSalavat произвёл обмен с @hccska ?



В систему уфимского клуба перешли защитник Игорь Мясищев и форвард Александр Чёрный, а «армейцы» получили спортивные права на Артёма Сергеева ? https://t.co/NKWplSWx4H pic.twitter.com/e4toskmRPA — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) June 5, 2020

27-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. На его счету и шесть матчей в плей-офф, где российский защитник не отметился результативными действиями. Игрок намерен продолжить карьеру в НХЛ.

23-летний Мясищев в минувшем сезоне играл в ВХЛ и был ассистентом капитана в «Звезде». В общей сложности он провел 62 матча, в которых забросил пять шайб и сделал 29 результативных передач.

19-летний Черный последний сезон провел в МХЛ в составе «Красной Армии». В 51 матче форвард набрал 17 (10+7) очков.