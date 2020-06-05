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ЦСКА получил права на Сергеева у «Салавата», отдав Мясищева и Черного

13:36
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«Салават Юлаев» произвел обмен с ЦСКА. В систему уфимского клуба перешли защитник Игорь Мясищев и форвард Александр Черный, а «армейцы» получили спортивные права на защитника Артема Сергеева, сообщает официальный сайт «Салавата».

27-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. На его счету и шесть матчей в плей-офф, где российский защитник не отметился результативными действиями. Игрок намерен продолжить карьеру в НХЛ.

23-летний Мясищев в минувшем сезоне играл в ВХЛ и был ассистентом капитана в «Звезде». В общей сложности он провел 62 матча, в которых забросил пять шайб и сделал 29 результативных передач.

19-летний Черный последний сезон провел в МХЛ в составе «Красной Армии». В 51 матче форвард набрал 17 (10+7) очков.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/hk-salavat-yulaev-proizvyol-obmen-s-cska/

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