ЦСКА получил права на Андерссона в результате обмена
14:38
Хоккейный клуб ЦСКА получил права на шведского нападающего Лиаса Андерссона, у которого истек контракт с «Металлургом». На его место ушел хоккеист Брендан Лайпсик.
В НХЛ Андерссон провел 84 матча и набрал 13 очков. Он выступал за «Рейнджерс», «Хартфорд Вулф Пэк», «Онтарио Рейн» и «Фрелунде».
В составе сборной Швеции хоккеист завоевал серебро ЮЧМ (2016), серебро МЧМ (2018) и стал победителем взрослого чемпионата мира (2018).
Брендэн Лайпсик перешел в ЦСКА в 2020 году из «Вашингтона».
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_poluchil_prava_na_liasa_anderssona_v_rezultate_obmena_/
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