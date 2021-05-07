Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

ЦСКА получил права на Андерссона в результате обмена

14:38
Теги:

Хоккейный клуб ЦСКА получил права на шведского нападающего Лиаса Андерссона, у которого истек контракт с «Металлургом». На его место ушел хоккеист Брендан Лайпсик.

В НХЛ Андерссон провел 84 матча и набрал 13 очков. Он выступал за «Рейнджерс», «Хартфорд Вулф Пэк», «Онтарио Рейн» и «Фрелунде».

В составе сборной Швеции хоккеист завоевал серебро ЮЧМ (2016), серебро МЧМ (2018) и стал победителем взрослого чемпионата мира (2018).

Брендэн Лайпсик перешел в ЦСКА в 2020 году из «Вашингтона».

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_poluchil_prava_na_liasa_anderssona_v_rezultate_obmena_/

Читайте также

Александр Шлеменко — Марсио Сантос, трансляция боя AMC Fight Nights 101
Спасает людей не пиво: простой способ избежать похмелья
Москвичка обвинила воспитательницу детского сада в растлении дочери
Российского посла вызвали в МИД Эстонии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд