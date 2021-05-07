ЦСКА получил права на Андерссона в результате обмена

Хоккейный клуб ЦСКА получил права на шведского нападающего Лиаса Андерссона, у которого истек контракт с «Металлургом». На его место ушел хоккеист Брендан Лайпсик.

В НХЛ Андерссон провел 84 матча и набрал 13 очков. Он выступал за «Рейнджерс», «Хартфорд Вулф Пэк», «Онтарио Рейн» и «Фрелунде».

В составе сборной Швеции хоккеист завоевал серебро ЮЧМ (2016), серебро МЧМ (2018) и стал победителем взрослого чемпионата мира (2018).

Брендэн Лайпсик перешел в ЦСКА в 2020 году из «Вашингтона».