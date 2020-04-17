ЦСКА показал, как тренируется Телегин в домашних условиях

ЦСКА в Twitter опубликовал видео с тренировкой форварда Ивана Телегина в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Тренируйся дома вместе с Иваном Телегиным, — подписала видео пресс-служба клуба.

Тренируйся дома вместе с Иваном Телегиным.#БудьДома pic.twitter.com/1LubXyHgbJ — ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 17, 2020

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 193 554 человека. Зафиксировано 147 378 летальных исходов от инфекции, вылечились 555 533 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 007 человек, 2 590 выздоровело, 273 умерло.