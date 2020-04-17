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ЦСКА показал, как тренируется Телегин в домашних условиях

16:55
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ЦСКА в Twitter опубликовал видео с тренировкой форварда Ивана Телегина в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Тренируйся дома вместе с Иваном Телегиным, — подписала видео пресс-служба клуба.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 193 554 человека. Зафиксировано 147 378 летальных исходов от инфекции, вылечились 555 533 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 007 человек, 2 590 выздоровело, 273 умерло.

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