ЦСКА подтвердил подписание контракта с Сергеевым

Как уже сообщал «СЭ», ЦСКА получил права на защитника «Салавата Юлаева» Артема Сергеева в результате обмена защитника Игоря Мясищева и форварда Александра Черного в Уфу. С хоккеистом заключен однолетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Артем Сергеев провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ в минувшем сезоне и набрал 9 (2+7) очков. В плей-офф 27-летний защитник принял участие в шести матчах.