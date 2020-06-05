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ЦСКА подтвердил подписание контракта с Сергеевым

14:45
Артем Сергеев. Фото photo.khl.ru
Артем Сергеев. Фото photo.khl.ru
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Как уже сообщал «СЭ», ЦСКА получил права на защитника «Салавата Юлаева» Артема Сергеева в результате обмена защитника Игоря Мясищева и форварда Александра Черного в Уфу. С хоккеистом заключен однолетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Артем Сергеев провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ в минувшем сезоне и набрал 9 (2+7) очков. В плей-офф 27-летний защитник принял участие в шести матчах.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_poluchil_prava_na_artema_sergeeva_v_rezultate_obmena/

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