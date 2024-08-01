ЦСКА подписал трехлетний контракт с Дроздовым

Форвард Иван Дроздов подписал контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним белорусом рассчитано на три года.

Летом Дроздов был обменян из «Салавата Юлаева». Взамен уфимцы получили трех игроком молодежной команды армейцев, а также денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Дроздов провел 65 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 48 (24+24) очков. В 6 играх плей-офф у него 8 (4+4) очков.