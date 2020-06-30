ЦСКА подписал новый контракт с 39-летним Поповым
30 июня 2020, 19:25
Нападающий Александр Попов продлил контракт с клубом и будет выступать в составе ЦСКА до окончания сезона-2020/2021, сообщает сайт красно-синих.
В минувшем сезоне 39-летний хоккеист провел 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 12 (3+9) очков. В единственном раунде плей-офф Попов принял участие в 3 из 4 игр.
Всего за ЦСКА он сыграл в 217 матчах и набрал 97 (31+66) очков.
В сезоне-2018/2019 нападающий помог армейцам выиграть Кубок Гагарина. Так же за плечами Попова более тысячи проведенных матчей в чемпионатах страны.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/aleksandr_popov_prodolzhit_vystupat_za_tsska/
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