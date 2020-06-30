ЦСКА подписал новый контракт с 39-летним Поповым

Нападающий Александр Попов продлил контракт с клубом и будет выступать в составе ЦСКА до окончания сезона-2020/2021, сообщает сайт красно-синих.

В минувшем сезоне 39-летний хоккеист провел 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 12 (3+9) очков. В единственном раунде плей-офф Попов принял участие в 3 из 4 игр.

Всего за ЦСКА он сыграл в 217 матчах и набрал 97 (31+66) очков.

В сезоне-2018/2019 нападающий помог армейцам выиграть Кубок Гагарина. Так же за плечами Попова более тысячи проведенных матчей в чемпионатах страны.