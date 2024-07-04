ЦСКА подписал контракт с защитником Ярошем

Защитник Кристиан Ярош подписал контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним словаком рассчитано на один год. Ранее Ярош играл за ЦСКА и завоевал Кубок Гагарина в 2023 году.

В минувшем сезоне Ярош провел за «Северсталь» 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 18 (3+15) очков. В 3 играх плей-офф защитник забил 1 гол.