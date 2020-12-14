ЦСКА подписал контракт с защитником Гилмором

Экс-защитник «Рейнджерс» и «Баффало» Джон Гилмор подписал контракт c ЦСКА до конца сезона, сообщает сайт клуба.

В 2013 году канадец был выбран «Калгари» под общим 198-м номером драфта. В прошлом сезоне Гилмор провел 4 матча за «Баффало». До этого он выступал за «Рейнджерс». Всего на его счету в НХЛ 37 матчей и 5 (2+3) набранных очков.