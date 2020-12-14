ЦСКА подписал контракт с защитником Гилмором
20:32
Экс-защитник «Рейнджерс» и «Баффало» Джон Гилмор подписал контракт c ЦСКА до конца сезона, сообщает сайт клуба.
В 2013 году канадец был выбран «Калгари» под общим 198-м номером драфта. В прошлом сезоне Гилмор провел 4 матча за «Баффало». До этого он выступал за «Рейнджерс». Всего на его счету в НХЛ 37 матчей и 5 (2+3) набранных очков.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_podpisal_kontrakt_s_kanadskim_zashchitnikom_dzhonom_gilmorom/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю