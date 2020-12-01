ЦСКА подписал контракт с Сошниковым до конца следующего сезона

ЦСКА подписал контракт с нападающим «Салавата Юлаева» Никитой Сошниковым до конца сезона-2021/22, сообщает Twitter клуба. В обратном направлении отправился защитник Михаил Науменков.

27-летний форвард в новой команде будет играть под 44-м номером.

Форвард провел в КХЛ 169 игр, в которых набрал 102 очка (47+55). В минувшем сезоне Сошников стал лучшим снайпером уфимцев, забросив 27 шайб в 58 матчах. В текущем чемпионате на счету Никиты 17 очков (4+13) в 21 игре. Помимо «Салавата Юлаева» нападающий выступал за «Торонто» и «Сент-Луис» в НХЛ.