ЦСКА подписал контракт с Сошниковым до конца следующего сезона
17:13
ЦСКА подписал контракт с нападающим «Салавата Юлаева» Никитой Сошниковым до конца сезона-2021/22, сообщает Twitter клуба. В обратном направлении отправился защитник Михаил Науменков.
27-летний форвард в новой команде будет играть под 44-м номером.
Форвард провел в КХЛ 169 игр, в которых набрал 102 очка (47+55). В минувшем сезоне Сошников стал лучшим снайпером уфимцев, забросив 27 шайб в 58 матчах. В текущем чемпионате на счету Никиты 17 очков (4+13) в 21 игре. Помимо «Салавата Юлаева» нападающий выступал за «Торонто» и «Сент-Луис» в НХЛ.
ЦСКА подписал контракт с Никитой Сошниковом до конца сезона 2021-2022.— ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 1, 2020
В ЦСКА Никита будет выступать под 4??4?? номером. pic.twitter.com/ezsrqoqD7R
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