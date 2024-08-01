ЦСКА подписал контракт с Саморуковым

Защитник Дмитрий Саморуков подписал контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на три года. Саморуков уже играл за армейцев в сезоне-2020/21.

В минувшем сезоне Саморуков провел за фарм-клуб «Питтсбурга» 64 матча в регулярном чемпионате АХЛ, в которых набрал 15 (5+10) очков.