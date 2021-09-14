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ЦСКА подписал контракт с нападающим Владиславом Котковым

18:16
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ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Владиславом Котковым. Двустороннее соглашение рассчитано на два сезона.

Котков является выпускником академии ЦСКА. В 2017 году он уехал играть в Северную Америку. Ранее «Сан-Хосе» выставил россиянина на драфт отказов с целью расторжения контракта.

21-летний форвард в прошлом сезоне провел 1 матч в плей-офф за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_podpisal_kontrakt_s_napadayushchim_vladislavom_kotkovym/

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Александр Кравченко все материалы автора

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