ЦСКА подписал контракт с нападающим Владиславом Котковым

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Владиславом Котковым. Двустороннее соглашение рассчитано на два сезона.

Котков является выпускником академии ЦСКА. В 2017 году он уехал играть в Северную Америку. Ранее «Сан-Хосе» выставил россиянина на драфт отказов с целью расторжения контракта.

21-летний форвард в прошлом сезоне провел 1 матч в плей-офф за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ.