ЦСКА подписал контракт с нападающим Владиславом Котковым
18:16
ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Владиславом Котковым. Двустороннее соглашение рассчитано на два сезона.
Котков является выпускником академии ЦСКА. В 2017 году он уехал играть в Северную Америку. Ранее «Сан-Хосе» выставил россиянина на драфт отказов с целью расторжения контракта.
21-летний форвард в прошлом сезоне провел 1 матч в плей-офф за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_podpisal_kontrakt_s_napadayushchim_vladislavom_kotkovym/
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