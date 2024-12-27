ЦСКА подписал контракт с вратарем Хомченко

ЦСКА подписал соглашение с вратарем Павлом Хомченко, сообщает пресс-служба КХЛ. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

26 декабря голкипер покинул «Авангард», расторгнув договор по обоюдному согласию.

Хомченко выступал за омский клуб с 2023 года. В этом сезоне 30-летний голкипер провел 28 матчей, отражая 91.4 процента бросков при коэффициенте надежности 2.37.

Ранее в своей карьере Хомченко играл в «Адмирале», «Спартаке», «Химике», шведском АИКе и других командах.