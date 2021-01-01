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ЦСКА почтил память Гимаева

17:35
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ЦСКА в клубных соцсетях почтил память советского хоккеиста, тренера и журналиста Сергея Гимаева.

«Сегодня исполнилось бы 66 лет бывшему защитнику ЦСКА, восьмикратному чемпиону СССР, заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру России, популярному хоккейному комментатору и эксперту Сергею Наильевичу Гимаеву. Помним», — подписала пост пресс-служба армейцев.

Сергей Гимаев ушел из жизни в марте 2017 года.

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