ЦСКА почтил память Гимаева
17:35
ЦСКА в клубных соцсетях почтил память советского хоккеиста, тренера и журналиста Сергея Гимаева.
«Сегодня исполнилось бы 66 лет бывшему защитнику ЦСКА, восьмикратному чемпиону СССР, заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру России, популярному хоккейному комментатору и эксперту Сергею Наильевичу Гимаеву. Помним», — подписала пост пресс-служба армейцев.
Сергей Гимаев ушел из жизни в марте 2017 года.
Сегодня исполнилось бы 66 лет бывшему защитнику ЦСКА, восьмикратному чемпиону СССР, заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру России, популярному хоккейному комментатору и эксперту Сергею Наильевичу Гимаеву.— ХК ЦСКА Москва (@hccska) January 1, 2021
Помним... pic.twitter.com/iqfSvJPH7m
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