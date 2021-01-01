ЦСКА почтил память Гимаева

ЦСКА в клубных соцсетях почтил память советского хоккеиста, тренера и журналиста Сергея Гимаева.

«Сегодня исполнилось бы 66 лет бывшему защитнику ЦСКА, восьмикратному чемпиону СССР, заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру России, популярному хоккейному комментатору и эксперту Сергею Наильевичу Гимаеву. Помним», — подписала пост пресс-служба армейцев.

Сергей Гимаев ушел из жизни в марте 2017 года.