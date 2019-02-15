ЦСКА побил собственный рекорд по победам в "регулярке" КХЛ

ЦСКА установил новый рекорд по количеству побед в регулярном сезоне КХЛ. Сегодняшний выигрыш у "Слована" (4:1) стал для армейцев 50-м. 41 победу они одержали в основное время, 5 - в овертаймах и 4 - по буллитам.

Предыдущий рекорд был также установлен ЦСКА в сезоне-2014/15 - 49 побед.

Столичный клуб на данный момент набрал 100 очков и занимает первое место в Западной конференции.