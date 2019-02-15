23:01 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА побил собственный рекорд по победам в "регулярке" КХЛ

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ЦСКА установил новый рекорд по количеству побед в регулярном сезоне КХЛ. Сегодняшний выигрыш у "Слована" (4:1) стал для армейцев 50-м. 41 победу они одержали в основное время, 5 - в овертаймах и 4 - по буллитам.

Предыдущий рекорд был также установлен ЦСКА в сезоне-2014/15 - 49 побед.

Столичный клуб на данный момент набрал 100 очков и занимает первое место в Западной конференции.

Клуб

Сезон

Матчи

Победы

ЦСКА

2018/19

59

50

ЦСКА

2014/15

60

49

СКА

2017/18

56

47

СКА

2018/19

59

46

СКА

2016/17

60

46

Салават Юлаев

2009/10

56

44

ЦСКА

2017/18

56

44

Автомобилист

2018/19

59

44

ЦСКА

2016/17

60

44
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