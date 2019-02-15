ЦСКА побил собственный рекорд по победам в "регулярке" КХЛ

ЦСКА установил новый рекорд по количеству побед в регулярном сезоне КХЛ. Сегодняшний выигрыш у "Слована" (4:1) стал для армейцев 50-м. 41 победу они одержали в основное время, 5 - в овертаймах и 4 - по буллитам.
Предыдущий рекорд был также установлен ЦСКА в сезоне-2014/15 - 49 побед.
Столичный клуб на данный момент набрал 100 очков и занимает первое место в Западной конференции.
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Победы
|
ЦСКА
|
2018/19
|
59
|
50
|
ЦСКА
|
2014/15
|
60
|
49
|
СКА
|
2017/18
|
56
|
47
|
СКА
|
2018/19
|
59
|
46
|
СКА
|
2016/17
|
60
|
46
|
Салават Юлаев
|
2009/10
|
56
|
44
|
ЦСКА
|
2017/18
|
56
|
44
|
Автомобилист
|
2018/19
|
59
|
44
|
ЦСКА
|
2016/17
|
60
|
44
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