ЦСКА победил "Витязь", до выигрыша серии осталась одна победа

ЦСКА обыграл "Витязь" в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ - 3:1. Армейцы победили и в первых двух встречах (4:0, 6:2) и ведут в серии до четырех побед 3-0. Четвертая игра состоится в Подольске 4 марта.

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1/4 финала

Третий матч

"Витязь" (Подольск) - ЦСКА (Москва) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Шалунов - 2 (Окулов), 27:25 - 0:1. Евсеенков - 1 (бол., Семин), 38:46 - 1:1. Робинсон - 1 (Мамин), 44:46 - 1:2. Слепышев - 1 (бол., Григоренко, Капризов), 50:38 - 1:3.

Вратари: Самонов - Сорокин.

Штраф: 18 - 14.

Броски: 28 (7+14+7) - 36 (13+9+14).

Судьи: Акузовский, Соин.

2 марта. Подольск. ЛД "Витязь".

Счет в серии - 0-3 (0:4, 2:6)