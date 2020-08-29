ЦСКА победил «Спартак» на Кубке мэра Москвы
21:40
ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы обыграл «Спартак» (5:2). Красно-синие заняли второе место, красно-белые стали третьими. Победителем турнира впервые стал «Витязь», московское «Динамо» — четвертое.
Кубок мэра Москвы
ЦСКА — «Спартак» (Москва) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы: Блажиевский — 1 (бол., Рыков, Голдобин), 3:33 — 1:0. Лехтеря — 3 (бол., Юсе, Бакош), 7:39 — 1:1. Локтионов — 3 (Слепышев), 27:10 — 2:1. Радил — 3 (бол., Бакош, Юсе), 30:37 — 2:2. Локтионов — 4 (Попов, Мамин), 31:33 — 3:2. Науменков — 1 (Мамин, Голдобин), 34:37 — 4:2. Голдобин — 1 (Слепышев), 55:42 — 5:2.
Вратари: Юханссон — Беспалов (59:12).
Броски: 22 (9+10+3) — 37 (7+15+15).
Судьи: Беляев, Морозов.
29 августа. Москва. «ЦСКА Арена».