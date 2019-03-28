ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции. Гол питерцев был отменен

ЦСКА обыграл СКА в первом матче финальной серии Западной конференции КХЛ - 2:1. Заброшенными шайбами в составе москвичей отметились форварды Александр Попов и Михаил Григоренко, у петербуржцев отличился защитник Динар Хафизуллин.

Отметим, что гол форварда СКА Евгения Кетова во втором периоде встречи был отменен из-за "визуальной помехи вратарю" со стороны защитника Антона Белова.

Следующий матч пройдет 30 марта в Москве.

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Первый матч

ЦСКА (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Хафизуллин - 2 (Плотников, Бывальцев), 14:12 - 0:1. Попов - 1, 17:21 - 1:1. Григоренко - 7 (Нестеров, Капризов), 27:55 - 2:1.

Вратари: Сорокин - Хелльберг (58:22).

Штраф: 10 - 2.

Броски: 12 (6+4+2) - 37 (15+7+15).

Судьи: Беляев, Ромасько.

28 марта. Москва. "ЦСКА Арена".

Счет в серии: 1-0.

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