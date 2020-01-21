ЦСКА победил СКА: Толчинский сделал дубль, Подколзин забросил первую шайбу в КХЛ

ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА (3:2).

Для московской команды это третья победа подряд. Красно-синие прервали трехматчевую победную серию питерцев.

В составе ЦСКА дубль оформил форвард Сергей Толчинский, у гостей первую шайбу в КХЛ забросил 18-летний нападающий Василий Подколзин.

ЦСКА победил СКА в четвертый раз в сезоне (3:0, 3:2 Б, 2:4, 1:0).

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Подколзин — 1 (Белов), 33:47 — 0:1. Толчинский — 9 (бол., Калинин), 38:33 — 1:1. Карпов — 7 (мен., Бенгтссон, Белов), 39:47 — 1:2. Окулов — 16 (бол., Марченко, Шалунов), 41:25 — 2:2. Толчинский — 10, 42:13 — 3:2.

Вратари: Юханссон — Хелльберг (Самонов, 18:11, Хелльберг, 19:46, 58:55).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 19 (6+7+6) — 25 (9+9+7).

Судьи: Белов, Раводин.

21 января. Москва. «ЦСКА Арена».