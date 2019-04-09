ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина-2019!

ЦСКА в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ победил СКА (3:1) и вышел в финал Кубка Гагарина-2019, где встретится с "Авангардом".

Во втором периоде в составе армейцев отличились Линден Вей и Антон Слепышев, у питерцев – Сергей Плотников. Окончательный счет броском в пустые ворота установил Михаил Григоренко​.

ЦСКА в третий раз вышел в финал Кубка Гагарина.

КХЛ

Кубок Гагарина-2019

Западная конференция

Финал

Седьмой матч

ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург) – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Вей - 3 (бол.), 25:17 - 1:0. Слепышев - 3, 27:54 - 2:0. Плотников - 3 (Зуб, Гусев), 30:18 - 2:1. Григоренко - 8 (п.в.), 59:58 - 3:1.

Вратари: Сорокин - Шестеркин (58:28 - 59:58).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 24 (5+15+4) - 18 (5+8+5).

Судьи: Гофман, Оленин.

9 апреля. Москва. "ЦСКА Арена".

Счет в серии: 4-3 (2:1, 3:1, 1:2 ОТ, 1:3, 3:0, 2:3)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей