ЦСКА победил минское «Динамо». Капризов набрал три очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде победил минское «Динамо» со счетом 4:1. Нападающий москвичей Кирилл Капризов записал на свой счет 3 (2+1) очка.

Всего в этом сезоне у него 57 результативных баллов и он занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярки.

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«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Капризов — 28 (Кемпе, Слепышев), 17:13 — 0:1. Кемпе — 5 (Григоренко, Капризов), 28:16 — 0:2. Капризов — 29 (Слепышев), 37:49 — 0:3. Когалев — 3 (Дерябин, Принс), 42:35 — 1:3. Мамин — 10 (Григоренко), 49:52 — 1:4.

Вратари: Карнаухов — Юханссон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (5+5+12) — 30 (12+7+11).

Судьи: Морозов, Оскирко.

17 февраля. Минск. «Минск-Арена».