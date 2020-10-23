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ЦСКА победил минское «Динамо». Голдобин набрал два очка

21:46
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В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА принимал минское «Динамо». Москвичи одержали победу со счетом 5:1.

Нападающий Николай Голдобин набрал 2 (1+1) очка. Также по два очка в составе армейцев набрали Михаил Науменков, Марио Кемпе, Сергей Андронов и Антон Слепышев.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Андронов — 5 (Карнаухов, Науменков), 6:41 — 1:0. Науменков — 3 (Слепышев, Голдобин), 31:14 — 2:0. Шарангович — 7 (мен., Фальковский, Толопило), 35:14 — 2:1. Шалунов — 4 (бол., Окулов, Рыков), 35:41 — 3:1. Голдобин — 3 (Слепышев, Кемпе), 44:32 — 4:1. Кемпе — 4 (Андронов), 59:59 — 5:1.

Вратари: Шарыченков — Толопило.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 36 (10+17+9) — 25 (7+4+14).

23 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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