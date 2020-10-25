ЦСКА победил «Куньлунь», уступая в одну шайбу

«Куньлунь» уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

Армейцы вырвали победу, уступая в одну шайбу после первого периода. Победный гол — на счету нападающего Никиты Коростелева.

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«Куньлунь» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Голы: Торопченко — 2 (Челиос, Кейн), 0:34 — 1:0. Шалунов — 5 (бол., Окулов, Киселевич), 15:21 — 1:1. Спроул — 1, 18:49 — 2:1. Карнаухов — 7, 27:17 — 2:2. Коростелев — 2 (бол., Юханссон, Окулов), 39:15 — 2:3.

Вратари: Грубец (59:01) — Юханссон.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 23 (6+12+5) — 31 (9+14+8).

Судьи: Франо, Хрибик.

25 октября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».