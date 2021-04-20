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ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии

21:50
20 апреля. Москва. ЦСКА — «Авангард» — 3:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
20 апреля. Москва. ЦСКА — «Авангард» — 3:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина обыграл «Авангард» со счетом 3:0.

Шайбы в составе победителей забросили Максим Шалунов, Антон Слепышев и Александр Попов. Свой седьмой сухой матч в этом плей-офф оформил голкипер ЦСКА Ларс Юханссон.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1. Третий матч пройдет 22 апреля в подмосковной Балашихе.

КХЛ

Кубок Гагарина

Финал

Второй матч

ЦСКА — «Авангард» (Омск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Шалунов — 11 (бол., Соркин, Окулов), 35:27 — 1:0. Слепышев — 5 (Сергеев), 43:22 — 2:0. Попов — 1 (Киселевич, Рыков), 47:56 — 3:0.

Вратари: Юханссон — Грубец.

Штраф: 6 — 24.

Броски: 35 (7+14+14) — 20 (5+6+9).

Судьи: Белов, Кулаков.

20 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 7334 зрителя.

Счет в серии: 1-1.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры