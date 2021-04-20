ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии
21:50
ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина обыграл «Авангард» со счетом 3:0.
Шайбы в составе победителей забросили Максим Шалунов, Антон Слепышев и Александр Попов. Свой седьмой сухой матч в этом плей-офф оформил голкипер ЦСКА Ларс Юханссон.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1. Третий матч пройдет 22 апреля в подмосковной Балашихе.
КХЛ
Кубок Гагарина
Финал
Второй матч
ЦСКА — «Авангард» (Омск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Шалунов — 11 (бол., Соркин, Окулов), 35:27 — 1:0. Слепышев — 5 (Сергеев), 43:22 — 2:0. Попов — 1 (Киселевич, Рыков), 47:56 — 3:0.
Вратари: Юханссон — Грубец.
Штраф: 6 — 24.
Броски: 35 (7+14+14) — 20 (5+6+9).
Судьи: Белов, Кулаков.
20 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 7334 зрителя.
Счет в серии: 1-1.
Опрос
проголосовало: 14591Все опросы
Кто выиграет Кубок Гагарина-2021?
20
Зачет
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю