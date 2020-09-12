ЦСКА победил «Амур», Шалунов забросил сотую шайбу в КХЛ

ЦСКА в гостях крупно обыграл «Амур» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Армейцы одержали четвертую победу подряд и возглавили турнирную таблицу Западной конференции. «Амур» на 5 матчей сезона не набрал ни одного очка.

В составе победителей шайбой отличился форвард Максим Шалунов. Этот гол стал для игрока ЦСКА 100-м в чемпионате КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Голы: Коростелев — 1 (бол., Слепышев, Рыков), 1:56 — 0:1. Андронов — 1 (Робинсон, Мамин), 4:56 — 0:2. Окулов — 2 (Саморуков), 24:31 — 0:3. Горшков — 2 (Камалов), 40:32 — 1:3. Мамин — 2 (Слепышев), 47:52 — 1:4. Шалунов — 1 (Робинсон, Окулов), 54:30 — 1:5.

Вратари: Аликин — Скотников.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 21 (3+12+6) — 40 (14+10+16).

Судьи: Ромасько, Франо.

12 сентября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».