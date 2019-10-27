ЦСКА по буллитам одолел «Авангард». «Ястребы» проиграли второй матч подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимал ЦСКА. Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью — 1:1. В серии буллитов точнее были гости.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Телегин — 4 (Дальбек), 17:16 — 0:1. Пьянов — 4 (Пивцакин, Фрэнсон), 48:52 — 1:1.

Победный буллит: Слепышев.

Вратари: Бобков — Сорокин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (5+10+12+1) — 29 (9+10+7+3).

Судьи: Белов, Гофман.

27 октября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

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