ЦСКА – первая московская команда с 2013 года, которая завоевала Кубок Гагарина

ЦСКА в овертайме обыграл "Авангард" (3:2 ОТ) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина и стал первым московским клубом с 2013 года, который завоевал трофей, информирует официальный Твиттер КХЛ.

В 2013-м Кубок Гагарина завоевало московское "Динамо" под руководством Олега Знарка.

Впервые с 2013 года победитель Кубка Гагарина был определен в овертайме.

Впервые с 2013 года победитель Кубка Гагарина был определен в овертайме и впервые с 2013 года победителем стала команда из Москвы. #KHLStats – KHL Media Team (@khlmediateam) 19 апреля 2019 г.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей