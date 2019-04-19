22:59 19 апреля | Хоккей — КХЛ

ЦСКА – первая московская команда с 2013 года, которая завоевала Кубок Гагарина

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ЦСКА в овертайме обыграл "Авангард" (3:2 ОТ) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина и стал первым московским клубом с 2013 года, который завоевал трофей, информирует официальный Твиттер КХЛ.

В 2013-м Кубок Гагарина завоевало московское "Динамо" под руководством Олега Знарка.

Впервые с 2013 года победитель Кубка Гагарина был определен в овертайме.

 

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

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